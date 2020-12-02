Boeing испытал группу беспилотников с искусственным интеллектом

Американский авиастроительный концерн Boeing провел серию испытаний группы беспилотных летательных аппаратов, с установленными на борту системами искусственного интеллекта. Как пишет Flightglobal, специалисты концерна проверяли, как такие аппараты взаимодействуют между собой при совместном решении определенных задач.

Разработчики рассматривают системы искусственного интеллекта на военной технике в качестве инструмента, который позволит снизить нагрузку на операторов и значительно уменьшить боевые потери. В частности, предполагается, что, например, группы «умных» беспилотников смогут вести разведку или наносить удары по позициям противника в закрытом воздушном пространстве, охраняемом системами противовоздушной обороны.

Boeing проводил летные испытания беспилотников на протяжении десяти дней. Проверки проходили на полигоне в Квинсленде в Австралии. Испытания проводились поэтапно: после каждого полета разработчики добавляли в группу по одному беспилотнику. В общей сложности в группу вошли пять аппаратов, которые выполняли полеты на скорости 270 километров в час.

В воздухе беспилотники обменивались данными друг с другом, распределяли роли в группе. Разработчики также отмечают, что «бывалые» беспилотники «обучали» аппараты, только что присоединившиеся к группе.