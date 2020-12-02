Boeing испытал группу беспилотников с искусственным интеллектом

Разработчики рассматривают системы искусственного интеллекта на военной технике в качестве инструмента, который позволит снизить нагрузку на операторов и значительно уменьшить боевые потери. В частности, предполагается, что, например, группы «умных» беспилотников смогут вести разведку или наносить удары по позициям противника в закрытом воздушном пространстве, охраняемом системами противовоздушной обороны.
Boeing проводил летные испытания беспилотников на протяжении десяти дней. Проверки проходили на полигоне в Квинсленде в Австралии. Испытания проводились поэтапно: после каждого полета разработчики добавляли в группу по одному беспилотнику. В общей сложности в группу вошли пять аппаратов, которые выполняли полеты на скорости 270 километров в час.
В воздухе беспилотники обменивались данными друг с другом, распределяли роли в группе. Разработчики также отмечают, что «бывалые» беспилотники «обучали» аппараты, только что присоединившиеся к группе.
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