Билли Айлиш сделала интимное тату

18-летняя певица Билли Айлиш (Billie Eilish) решила оставить себе напоминание о бурном 2020-ом, во время которого она успела пережить кризис, побороться за права темнокожего населения, и сделать парочку резких заявлений во время выборов. Теперь на ее теле красуется первое тату, о существовании которого она призналась в четвертом интервью Vanity Fair, однако, кокетливо сообщила, что никто никогда не увидит ее татуировки. Поклонники посчитали это намеком на интимную часть тела, на которой располагается рисунок.

«Я сделала татуировку. Но вы никогда ее не увидите»,— с насмешкой высказалась Бил. Более того, она заинтриговала своих слушателей новостью о том, что во время локдауна она смогла написать целых 16 треков, ведь у нее внезапно появилось огромное количество свободного времени, которое хотелось использовать рационально.

«Я создавала и создавала вещи, которые, как мне кажется, никогда бы не создала раньше. Я чувствую себя увереннее в своем творчестве. Мне кажется, что я узнала себя лучше. Мне это нравится, у меня получается»,