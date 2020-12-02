Белла Хадид заделалась рокером в косухе Harley Davidson

В то время как одни боятся сочетать, казалось бы, несочетаемые вещи, другие смело идут на такие эксперименты со стилем. Например, 24-летняя Белла Хадид вчера появилась на улице Нью-Йорка в довольно любопытном образе.

В целом звезда выбрала лук в рокерском стиле: она была одета в черную кожаную куртку от Harley Davidson, худи, брюки в полоску и грубые ботинки. Однако «разбавить» наряд она решила футболкой с логотипом Playboy с небольшим декольте.

Но, надо отметить, модный эксперимент Беллы оценили не все — в сети ее образ раскритиковали, посчитав наряд безвкусным.

Ужасный наряд.

Она точно работает в модной индустрии?

Что она, черт возьми, надела?

Опять она надела на себя вещи из благотворительного магазина 90-х,

— пишут пользователи сети.

А как вы оцените модный лук модели?