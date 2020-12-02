Байден рассказал о стратегии в отношении Китая

Объявленный победителем выборов в США Джо Байден заявил, что не будет радикально менять курс президента Дональда Трампа в отношении Китая.

В интервью газете The New York Times он отметил, в частности, что оставит в силе пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около $250 млрд, предусмотренные первой фазой торгового соглашения.

Байден пообещал проанализировать соглашение с Китаем и «выработать последовательную стратегию».

«Я не собираюсь предпринимать каких-либо немедленных действий, это касается и тарифов. Я не собираюсь ограничивать свои возможности выбора», — сказал он.

По мнению Байдена, лучшую политику в отношении Китая можно выстроить только вместе с союзниками, что и станет основным приоритетом демократа в первые недели его президентства.

Как и Трамп, новый глава Белого дома сосредоточится на проблеме похищения интеллектуальной собственности Китаем, демпинга товаров, противоправного субсидирования корпораций и принуждения к передачи технологий китайским корпорациям. Для пресечения этих «порочных» практик США намерены использовать различные «рычаги влияния».