Байден рассказал о пользе поражения Трампа для США

Поражение Дональда Трампа на выборах пойдет на пользу Соединенным Штатам, заявил объявленный новым президентом Джо Байден.
В интервью газете The New York Times демократ признал, что не «ликовал» из-за своей победы, так как впереди его администрацию ждет много работы по борьбе с коронавирусом.
«По моим ощущениям, то, что Дональд Трамп не останется на посту президента еще на четыре года, пойдет на пользу этой стране», — отметил Байден.
Будущий глава Белого дома также выразил готовность работать над возвращением США в число участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
«Наращивание ядерного потенциала в данной части мира — это последнее, чего мы хотим», — подчеркнул он.
Напомним, Трамп отказывается признавать итоги президентских выборов, однако профильное Управление по общим вопросам администрации США уже уведомило Байдена о готовности предоставить его команде бюджетные средства.
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