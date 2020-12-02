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Байден рассказал о пользе поражения Трампа для США

Поражение Дональда Трампа на выборах пойдет на пользу Соединенным Штатам, заявил объявленный новым президентом Джо Байден.

В интервью газете The New York Times демократ признал, что не «ликовал» из-за своей победы, так как впереди его администрацию ждет много работы по борьбе с коронавирусом.

«По моим ощущениям, то, что Дональд Трамп не останется на посту президента еще на четыре года, пойдет на пользу этой стране», — отметил Байден.

Будущий глава Белого дома также выразил готовность работать над возвращением США в число участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Наращивание ядерного потенциала в данной части мира — это последнее, чего мы хотим», — подчеркнул он.

Напомним, Трамп отказывается признавать итоги президентских выборов, однако профильное Управление по общим вопросам администрации США уже уведомило Байдена о готовности предоставить его команде бюджетные средства.

2 декабря, 2020 | Tags: , | Category: Новости, США ﻿
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