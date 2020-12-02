Астрофизики рассказали о поиске создателя Вселенной

Астрофизик Майкл Хиппке (Michael Hippke) из обсерватории Зоннеберг в Германии проверил, мог ли создатель Вселенной, если он существует, оставить сообщение, видное всем разумным существам. Согласно предположению нескольких физиков-теоретиков, сделанному в 2005 году, такое сообщение могло быть закодировано в фоновом излучении Вселенной. Результаты поисков Хиппке раскрыл в препринте, опубликованном в репозитории arXiv.

Ученый решил выяснить, мог ли гипотетический творец мироздания оставить следы в фоновом излучении (реликтовом фоне) — равномерно заполняющем космическое пространство тепловом излучении, оставшемся от эпохи рекомбинации, когда Вселенная впервые стала прозрачной для света. Поскольку пространство не было однородным, в фоновом излучении заметны незначительные температурные флуктуации. Тогда двоичное сообщение можно закодировать в изменениях температуры реликтового фона.

Согласно предположению физиков-теоретиков, сообщение может содержать тысячи битов и видно всем во Вселенной. Однако Хиппке обнаружил несколько существенных проблем. Во-первых, реликтовое излучение остывает и через в 10 в 41-й степени лет станет необнаружимым для разумных цивилизаций, если те еще будут существовать. Кроме того, сомнительно, что фоновое излучение выглядит одинаково для наблюдателей, находящихся в разных местах. В-третьих, Млечный Путь мешает измерить температуру довольно большой части реликтового фона, из-за чего теряется большое количество битов. По мнению Хиппке, для наблюдения доступна только тысяча бит.

Ученый также проанализировал данные двух спутников, которые регистрировали колебания температуры реликтового фона, что позволило ему определить последовательность битов. Однако он не нашел доказательств, чтобы эта последовательность соответствовала целочисленной последовательности, которая могла бы указывать на какое-то осмысленное сообщение. В то же время это не опровергает, что сообщения не существует, однако оно не является легко обнаруживаемым.