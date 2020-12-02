400 000 моряков застряли в море из-за коронавируса

ООН приняла резолюцию, призывающую оказать помощь сотням тысяч моряков, застрявших в море из-за пандемии COVID-19
Об этом сообщает Радио Свобода.
В резолюции ООН призывает правительства обеспечить смену морских экипажей.
Около 400 тыс. из 2 млн мореплавателей застряли на суднах.
«Сегодня сотни тысяч моряков застряли на борту своих судов. Из-за ограничений на передвижение и закрытия границ они не могут покинуть свои корабли и вернуться домой после долгих месяцев непрерывной работы. Они физически и морально истощены», — заявила дипломат Европейского Союза Пегги Виссерс.
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