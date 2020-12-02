Тихановская завела книгу регистрации преступлений белорусских силовиков Байден рассказал о пользе поражения Трампа для США » 400 000 моряков застряли в море из-за коронавируса ООН приняла резолюцию, призывающую оказать помощь сотням тысяч моряков, застрявших в море из-за пандемии COVID-19 Об этом сообщает Радио Свобода. В резолюции ООН призывает правительства обеспечить смену морских экипажей. Около 400 тыс. из 2 млн мореплавателей застряли на суднах. «Сегодня сотни тысяч моряков застряли на борту своих судов. Из-за ограничений на передвижение и закрытия границ они не могут покинуть свои корабли и вернуться домой после долгих месяцев непрерывной работы. Они физически и морально истощены», — заявила дипломат Европейского Союза Пегги Виссерс.

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