Женщина в красном: Селена Гомес снялась для обложки мексиканского Vogue

28-летняя Селена Гомес стала звездой нового номера мексиканского Vogue. Некоторые кадры из модной фотосессии певица уже показала своим подписчикам. На обложке журнала Селена позирует в ярком наряде от Givenchy и украшениях от Cartier. За стиль певицы на съемках отвечал Яшуа Симмонс, который недавно уже работал со звездой на фотосессии для CR Fashion Book China.

Ну а для макияжа были использованы продукты Rare Beauty, нового косметического бренда Селены, который она запустила в начале этого года.

С самого начала, когда я стала говорить о создании косметической компании, для меня было важно, чтобы это было больше, чем просто косметический бренд. Я знала, что психическое здоровье будет для нас приоритетным направлением. Я открыто рассказывала о своих личных проблемах. Благодаря своей открытости я выслушала многих молодых людей, которые тоже борются, и это очень близко моему сердцу. Я надеюсь, что мы сможем дать возможность сообществу Rare Beauty бросить вызов нормам красоты, дав импульс открытому обсуждению проблемы принятия себя и психического здоровья,

— поделилась Гомес в интервью.

Селена ГомесПевица также рассказала, что хотела бы, чтобы каждый, кто этого хочет, мог бы чувствовать себя частью сообщества Rare Beauty, поэтому было решено выпустить не менее 48 оттенков тонального крема.

Параллельно с брендом Селена запустила и фонд Rare Impact Fund, чтобы собирать деньги на благотворительные цели. Первая задача: собрать 100 миллионов долларов в течение следующих 10 лет, чтобы помочь людям получить доступ к услугам по защите психического здоровья.

В беседе с изданием Гомес затронула и тему своих мексиканских корней (ее бабушка и дедушка пересекли границу, спрятавшись в грузовике) и важности семьи.

Семья для меня все. Я очень близка со своими родными. Мои бабушка и дедушка живут со мной. В моей семье мы много ссоримся, но любим друг друга еще больше,

— рассказала певица.

Напомним, что в прошлом году Гомес выступила продюсером документального фильма о проблемах мигрантов для Netflix, а также написала эмоциональное эссе, где рассказала историю своей семьи.