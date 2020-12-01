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Земля плоская, а Кутузов – генерал Наполеона: абсурдное интервью Юрия Лозы произвело фурор в Сети

Юрий Лоза

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Автор «Плота» в очередной раз удивил зрителей своими рассуждениями.

Известный музыкант Юрий Лоза удивил пользователей Сети своим интервью на RTVI.

В частности, автор “Плота”, известный своими высказываниями о том, что Led Zeppelin и Rolling Stones не умеют петь, на этот раз заявил, что Земля не является шаром.

В беседе с журналистом он напомнил, что является выпускником биофака и изучал геофизику, метеорологию, геодезию.

Лоза пояснил, что “с точки зрения истории” вода ведет себя “по-разному”.

“Когда она находится в каком-то объеме, она ведет себя согласно законам воды, то есть подчиняется законам сообщающихся сосудов, она принимает определенную форму, у нее плоский верх, и она заполняет все низы… А морская нет. Она забывает обо всех этих законах и начинает закругляться в какой-то горизонт”, – объясняет ошарашенному собеседнику певец.

Лоза добавил, что не понимает, каким образом соленое море может так себя вести, и недоумевает, при чем тут земное притяжение и “почему вода перестает себя вести как вода, как только она становится морем”.

В ответ на возражение ведущего о том, что, например, недавно вышло интервью с космонавтом Корниенко, который был на МКС и видел, что Земля круглая, Лоза, прихлебывая чай, невозмутимо заявил, что космонавты являются “людьми в погонах” и должны говорить то, что сказало им начальство.

“В космонавтике как в военном деле нет лжи, есть дезориентация соперника”, – заявил музыкант, отметив, что это характерно для всего мира.

Другим скандальным заявлением Лозы стало утверждение о том, что Кутузов был генералом Наполеона.

Прежде всего он выразил недоумение из-за того, что Наполеон направился на Москву, тогда как столица была в Санкт-Петербурге.

“Простой вопрос я вам скажу… Зачем побрили всю армию российскую?” – спросил Лоза.

“От вшей”, – парировал ведущий.

“Русские воевали 500 лет. Не было никаких вшей. Всегда была бородатая армия…” – заявил Лоза, отрицая возражение о том, что армию побрили еще “при Петре”.

Музыкант подчеркнул, что русскую армию специально переодели, побрили и заставили выучить французский язык, а флаг Франции имеет те же цвета, что и российский. В итоге Лоза подвел зрителей к “потрясающему” выводу.

“Кутузов – умный наполеоновский генерал. Самый успешный из французских генералов. Он стал Кутузовым. Смоленским. Это первый титул, который он получил в этой компании. Как только наши сдали Смоленск, он получил этот титул. За сдачу дают титулы?” – недоумевает артист, подчеркивая, что Кутузов на самом деле “завоевал” этот город, якобы воюя на стороне французской армии.

При том он отметил, что специально сжег Москву, чтобы пустить туда французов и выставить их в образе врага.

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Столь неоднозначные заявления Лозы спровоцировали бурную реакцию в социальных сетях.

“Рептилоиды заполонили всю РФ”, – шутит swoolfs.

“Земля стоит на трех Лозах”, – утверждает Павел Пономарев.

“На трех плотах”, – поправляет Невский.

“ПЛОТный бред….” – констатирует @DiM_KISS.

“Земля это -плот”, – продолжает @SergioSlade2018.

“Ещё один сгорел…” – заявил @dimsmirnov175.

“День открытых дверей в дурдоме”, – дал свое объяснение @Verm74.

“Лоза, отсыпь, я тоже так хочу. Читала альтернативщиков истории, но такого ещё ни от кого не слышала”, – попросила @dimsmirnov175.

https://www.topnews.ru/news_id_325672.html

1 декабря, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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