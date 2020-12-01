Вселенная становится все горячее и горячее — ученые

Научные данные, полученные в ходе двух миссий Planck и Sloan Digital Sky Survey, осуществляемых совместно Европейским космическим агентством и NASA, полностью подтверждают теорию физика Джими Пиблза о формировании крупномасштабной структуры Вселенной, за которую эксперт был удостоен Нобелевской премии в 2019 году.

Новейшее исследование показывает, что температура Вселенной непрерывно растет на протяжении уже многих миллиардов лет и этот факт никак не связан с глобальным потеплением на нашей планете. Было обнаружено, что средняя температура газа во Вселенной увеличилась более чем в 10 раз за последние 10 миллиардов лет и на сегодня достигла около 2 миллионов градусов Кельвина.

Вселенная, в составе которой имеются миллионы галактик, скоплений галактик и туманностей, формируемых в результате гравитационного коллапса темной материи и газа. Со временем, в результате объединения темной материи и газа в новые галактики, по причине возрастающего сопротивления идет постоянный нагрев вещества.

Новый метод, позволил ученым оценить температуру газа расположенного в отдалении от Земли (более ранние по времени данные), и сравнить ее с температурными данными газа, находящегося ближе к Земле и, следовательно, более позднего по времени. Теперь, по мнению исследователей, теория о том, что Вселенная становится горячее, получила подтверждение. Ученые уверены, что этот процесс продолжится.

В результате исследований, использующих методику оценки температуры по свету, установлено, что «недалеко» расположенный от Земли газ имеет среднюю температуру 2 миллионов градусов Кельвина. Одновременно в удаленных частях Вселенной, а, следовательно, удаленных от нас и по времени, температура в 10 раз ниже.

Ученые заявляли, что Вселенная нагревается в ходе естественного процесса образования галактик и структур и это не связано с потеплением на Земле.