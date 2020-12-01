В честь Райана Рейнольдса Ванкувере хотят назвать улицу

Канадский актер и продюсер Райан Рейнольдс, который стал персонажем онлайн-игры в комедии «Главный герой», настолько популярен в своем родном городе, что в честь него хотят назвать одну из улиц.

Жители Ванкувера, где вырос актер, создали петицию на Change.org и направили ее мэру города Кеннеди Стюарту. В петиции жители просят назвать в честь Райана Рейнольдса одну из улиц города. Примечательно, что уже за первые сутки петиция набрала более, чем 700 тысяч подписей. Сам Райан Рейнольдс, конечно же, уже тоже в курсе такой инициативы и отреагировал на нее с юмором.

Жители Ванкувера практически единогласно считают Райана достойным такого признания. Сам же Райан был польщен, но в то же время обратил внимание на неожиданные последствия для себя.

«Очень здорово, но затруднительно. Если с пробками будут проблемы, то все будут говорить: «Райан Рейнольд – это черт знает что» или «Райан Рейнольдс – это какой-то сплошной хаос», – написал актер в Twitter.

Помимо успешной кинокарьеры у актера счастливая семейная жизнь. Вместе с актрисой Блейк Лайвли они воспитывают троих прекрасных дочерей. А для родного города Ванкувер Райан уже не раз становился настоящим героем. Ранее сделали они с женой щедрые пожертвования в пользу Covenant House в Ванкувере и Торонто, чтобы поддержать бездомных, находящихся в группе риска и жертв торговли людьми по всей стране. Также Райан неоднократно помогал детям, бездомным и представителям расовых или этнических групп, предлагая последним, к примеру. оплачиваемую стажировку на своем последнем фильме.