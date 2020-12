Украинский фильм о супергероях «Apple-Man» стал сенсацией в Голливуде

Так, украинский комедийный фильм о супергероях «Apple-Man» успешно собрал бюджет для съемок — 120 тыс долларов — на американской платформе Kickstarter. Это беспрецедентный случай в истории украинского кинематографа, когда проект зарабатывает деньги фактически до начала производства. Кроме того, это больше, чем кассовые сборы в 90% фильмов, снятых в Украине.

Благодаря успеху на американской платформе, к работе появился интерес в больших американских студий. Ведь Kickstarter — это стартовая площадка для многих голливудских проектов. Положительный результат там дает возможность создателям вести переговоры с топовыми голливудскими актерами. Так, в фильме Apple-Man Василия Москаленко могут появится Джонни Депп и Сильвестр Сталлоне.

К слову, украинский режиссер пошел вслед за звездным коллегой — это мы о Спайке Ли. Именно на Kickstarter голливудская знаменитость в 2013 году успешно собрал средства на свой фильм. А режиссер Дэвид Сандберг после успеха на американской платформе «Кунг-Фьюри» смог привлечь к съемкам Арнольда Шварценеггера и Майкла Фассбендера.

Украинский комедийный фильм о супергероях Apple-Man стал ярким кинопроектом Kickstarter 2020 года. Эпический трейлер привлек внимание кинокритиков США, Германии, Австралии, Японии, Польши. Больше независимое издание США о кино CinemaBlend сравнило проект режиссера Василия Москаленко с легендарной серией от Марвел «Люди-Икс». А немецкий кино-журнал FILMSTARTS порекомендовал украинский фильм фанатам Супергеройском хита от Amazon «The Boys» ( «Пацаны»).

К слову, режиссер Василий Москаленко уже снял несколько сцен из фильма. Премьера планируется на осень 2021 года. Главную женскую роль сыграла украинская актриса и телеведущая Иванна Онуфрийчук (известная по шоу «Танцы со Звездами»). К озвучке украинского фильма привлекли британского актера Стивена Франко, который работал над Need for Speed и Call of Duty вместе с Джейсоном Стэтхэмом. Оператор-постановщик проекта — Владимир Кратинов.

Если Вам по вкусу безумные приключения Карла Урбана в «The Boys», советуем к просмотру не менее сумасшедший трейлер «Apple-Man» — несмотря на то, что за этим проектом не стоит многомиллиардная компания подобная Амазону, — отметило немецкое издание после ознакомления с Украинским проектом на Kickstarter.

Напомним, «Apple-Man» — это продолжение одноименного короткого метра про супергероев. Короткометражка была снята режиссером Василием Москаленко и оператором Владимиром Кратиновым во время карантина в комнате 14м2. Она вызвала резонанс в США и угодила Дженнифер Энистон.

Несмотря на сумасшедший концепт и большое количество экшна, главная особенность фильма — популяризация здорового образа жизни.