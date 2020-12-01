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Тайсон пожелал проводить бои каждые два месяца

Американский боксер-тяжеловес Майк Тайсон заявил о желании проводить бои каждые два месяца. Об этом сообщает MMA Fighting.

Спортсмен рассказал, что раньше проводил по 15 поединков в год, поэтому хочет стремиться к этой цифре, но трезво оценивает свои возможности. Он также отметил, что не хочет, чтобы люди снова называли его толстым или наркозависимым.

В конце апреля Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг ради благотворительных турниров. Американец не проводил бои с 2005 года.

Джонс удерживал титулы в среднем, полутяжелом и тяжелом весе. Американец завершил карьеру в феврале 2018-го.

1 декабря, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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