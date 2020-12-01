США и Австралия займутся совместной разработкой гиперзвуковой ракеты

Министерства обороны США и Австралии заключили соглашение о совместной разработке гиперзвуковой ракеты с воздушно-реактивным двигателем. Как пишет Flightglobal, разработка ракеты будет вестись в рамках проекта SCIFiRE (Southern Cross Integrated Flight Research Experiment). Проект предусматривает создание нескольких полноразмерных прототипов гиперзвукового боеприпаса.

Военные нескольких стран мира сегодня заинтересованы в разработке гиперзвукового вооружения разных классов. Считается, что такое оружие позволит быстро наносить высокоточные удары по объектам противника и эффективно преодолевать его противовоздушную оборону. Наиболее активно созданием гиперзвукового вооружения занимаются Россия, США и Китай.

В рамках совместной программы SCIFiRE планируется спроектировать гиперзвуковую ракету с воздушно-реактивным двигателем, собрать несколько ее полноразмерных прототипов и провести их летные испытания. В число основных требований военных к боеприпасу вошли дальнобойность и относительно низкая стоимость боеприпасов. Другие подробности о технологиях, которые планируется использовать в ракете, не раскрываются.

В проекте SCIFiRE планируется использовать наработки, полученные австралийскими специалистами в рамках программы HIFiRE. Ее реализация велась под контролем Исследовательской группы по оборонным науке и технологиям министерства обороны Австралии и Исследовательской лаборатории ВВС США. В рамках проекта были проведены несколько успешных испытательных запуска боеприпаса.