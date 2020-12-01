Слуга королевы обокрал Букингемский дворец и придворных

Сотрудник официальной резиденции британской королевы Елизаветы II в Лондоне похитил из дворца десятки предметов, стоимость которых оценивается в 100 тысяч фунтов стерлингов . Об этом сообщает издание Daily Mail.

37-летний Адамо Канто работал в Букингемском дворце около пяти лет. Во время локдауна, введенного в Лондоне в начале пандемии COVID-19, ему доверили дополнительные обязанности по уборке. Слуга воспользовался этим для того, чтобы обокрасть шкафы с вещами придворных, комнату постельного белья, кладовую герцога Йоркского, билетную кассу Королевской коллекции и магазины при дворце и Королевской галерее. Часть похищенных предметов до сих пор не нашли.

Среди прочего добычей Канто стали медаль Почетнейшего ордена Бани, которая принадлежала Мастеру домашнего хозяйства королевы, отставному вице-адмиралу Энтони Джонстону-Берту (Anthony Johnstone-Burt), и знак командора Королевского викторианского ордена, законным владельцем которого был отставной генерал-майор Мэтью Сайкс (Matthew Sykes), служивший при дворе с 2007 по 2010 год. Кроме того, он украл подписанные фотографии принца Уильяма и Кейт Миддлтон и фотоальбом со снимками, сделанными во время банкета по случаю визита президента США Дональда Трампа.

Слуга успел продать 37 похищенных предметов на интернет-аукционе eBay. Медаль ордена Бани ушла с молотка за 350 фунтов стерлингов, фотографии принесли 1,5 тысячи фунтов стерлингов , а суммарная выручка Канто составила 7,7 тысячи фунтов стерлингов .

Мастер домашнего хозяйства Энтони Джонстон-Берт заметил исчезновение медали 11 июня, когда готовился к регулярному параду в честь дня рождения Елизаветы II. Он больше двух недель разыскивал медаль, считая, что сам переложил ее в другое место, но 25 июня все же обратился в полицию. Мэтью Сайкс обнаружил пропажу своего ордена 24 августа и сообщил о ней в полицию через день.

Суд освободил Канто под залог до вынесения приговора. Ему грозит лишение свободы.