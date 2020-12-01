Шэрон Стоун показала как прекрасно выглядит в 62 года в боди

Знаменитость продолжает удивлять фанатов неувядаемой красотой и смелыми нарядами, не стесняясь демонстрировать тело.

Актриса Шэрон Стоун, опубликовала откровенное фото в Instagram и напомнила подписчикам, что до сих пор работает моделью.

На снимке она предстала в атласном черном боди без бретелек. Образ звезды дополнили яркие желтые туфли на каблуке с камнями и шелковая рубашка с принтом от известного бренда Dolce&Gabbana.

Звезда позировала в довольно откровенной позе, демонстрируя длинные стройные ноги.

«Мой друг и замечательный стилист Пэрис Либби прислал мне это сегодня. Я не только удивлена, но и благодарна, что до сих пор работаю моделью в 62 года. Спасибо всем, кто нанял меня в этом году», − написала Стоун.