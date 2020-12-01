Съемки фильма Рона Ховарда о пропавших тайских детях начнутся весной 2021 года

В марте следующего года оскароносный режиссер Рон Ховард («Игры разума») начнет в Австралии съемки нового фильма по мотивам реальных событий — о спасении детей из пещеры в Таиланде.

Художественный фильм будет называться «Тринадцать жизней». Ховард также выступит продюсером картины.

Актерский состав ленты, как и дата выхода пока не известны.

В центре сюжета окажется молодежная футбольная команда из Таиланда, застрявшая в одной из местных пещер из-за ливня. Спасательная операция проходила несколько недель летом 2018 года. Двенадцать подростков и их 25-летний тренер провели в пещере 17 дней без продовольствия, при нехватке кислорода. В спасении принимали участие профессиональные дайверы из нескольких стран, местные жители и волонтеры.