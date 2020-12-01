Санду назвала нечестной миллиардную задолженность Молдовы за российский газ для Приднестровья

На Молдову несправедливо возложили крупный долг за поставки продукции «Газпрома» жителям левого берега Днестра — непризнанного Приднестровья. Об этом заявила новый президент страны Майя Санду, подчеркнув, что образовалась «большая проблема», которую предстоит решить.

По словам избранного молдавского лидера, «на левом берегу не платили за газ, и там долг очень большой. И конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить». «Это нечестно, несправедливо», — сказала политик.

Санду отметила, что молдаване с правого берега годами исправно платили за газ — там «почти нет долгов» перед РФ. В то же время Приднестровье недоплатило российскому концерну $7,5 млрд.

По ее словам, жители Молдовы постоянно, в контексте разговоров о «коррупционных схамах», обсуждают, «кто будет платить за огромный долг Приднестровья за газ»