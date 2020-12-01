Самая сексуальная спортсменка мира снялась в облегающем платье с вырезом

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, выложила в Instagram фото в облегающем платье.

21-летняя легкоатлетка попозировала в наряде золотого оттенка с вырезом на ноге. Затем Шмидт снялась в синем платье на бретелях и попросила подписчиков выбрать, какой наряд лучше.

В сентябре этого года спортсменка на время стала фитнес-тренером футбольной команды «Боруссия» (Дортмунд). Позднее она провела тренировку с игроком команды, чемпионом мира по футболу в составе сборной Германии Матсом Хуммельсом.

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.