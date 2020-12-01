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Певица Ирана Отиева умирает

Ирина Отиева, 2000 год

Знакомый заслуженной артистки России Ирины Отиевой стилист Джордж Ровалс рассказал о тяжелом состоянии певицы, заявив, что она «уходит из этого мира». Его слова приводит телеканал НТВ в эфире передачи «Ты не поверишь».

«Она уходит из этого мира, она не хочет этот мир», — заявил Ровалс. Он призвал коллег артистки помочь ей. Стилист выразил уверенность в том, что певица страдает затяжной депрессией из-за расставания с любовником.

В передаче отмечается, что 62-летняя Отиева отказалась видеться с журналистами.

Ирина Отиева — советская джазовая и эстрадная певица. В 1997 году она получила звание заслуженной артистки России.

1 декабря, 2020 | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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