Страны Карпатского региона под угрозой из-за незаконной вырубки лесов, которая может привести к разрушительным паводкам. С таким заявлением выступила исполнительный директор программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен, передает пресс-служба организации .По ее словам, то, что деревья незаконно вырубают, негативно влияет на экосистему, а также на биоразнообразие животных и растений. Она также заявила, что насаждения защищают от паводков, от которых в последние годы особенно страдает Украина.

«За последние 20 лет незаконные рубки обошлись Румынии более чем в €5 млрд. Только в 2016 году в Румынии незаконно вырубили примерно 187 тыс. куб. м древесины», – заявили в ООН.

В организации также призвали Украину, Чехию, Венгрию, Румынию, Сербию и Словакию, которые подписали Карпатскую конвенцию для защиты Карпат, усиленно сотрудничать в программе защиты этого региона.

«Государства должны улучшить ситуацию, в частности сократить собственные выбросы парниковых газов и искать способы адаптации к изменениям климата», – сказала Андерсен.

Она также отметила, что Украина серьезно ощущает проблему с паводками, но негативное влияние будет усиливаться и наносить ущерб экономике.