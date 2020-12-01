Ольга Бузова оказалась под капельницей

Ольга Бузова опубликовала фотографию в stories, на которой видна ее перебинтованная рука и капельница. Увы, певица и бывшая участница телевизионного проекта «Дом-2» не рассказывает, что именно с ней происходит и почему она была вынуждена прибегнуть к данной процедуре, однако, ее зорким поклонникам удалось разглядеть на заднем фоне снимка медицинский препарат «Гептрал».

Согласно информации, опубликованной на портале umj.com.ua, данные таблетки могут быть назначены пациенту в случае наличия проблем с печенью.

«Некий «детокс» для печени. Например, его могут назначать для восстановления органов после коронавируса», — сообщают также «spb.tsargrad.tv».

Увы, официальных комментариев состояния Ольги от Давы, мамы или сестры Бузовой не поступало. Поклонники звездной семейки отмечают, что ноябрь стал не самым лучшим месяцем для артистки и ее сестренки Анны, которая также недавно попала в больницу с инсультом.

Самую неожиданную версию нынешнего состояния Ольги высказала одна из ее фанаток, обвинив парня Бузовой Манукяна в случившемся.