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Ольга Бузова оказалась под капельницей

Бузова под капельницей
Ольга Бузова опубликовала фотографию в stories, на которой видна ее перебинтованная рука и капельница. Увы, певица и бывшая участница телевизионного проекта «Дом-2» не рассказывает, что именно с ней происходит и почему она была вынуждена прибегнуть к данной процедуре, однако, ее зорким поклонникам удалось разглядеть на заднем фоне снимка медицинский препарат «Гептрал».
Согласно информации, опубликованной на портале umj.com.ua, данные таблетки могут быть назначены пациенту в случае наличия проблем с печенью.

«Некий «детокс» для печени. Например, его могут назначать для восстановления органов после коронавируса», — сообщают также «spb.tsargrad.tv».

Увы, официальных комментариев состояния Ольги от Давы, мамы или сестры Бузовой не поступало. Поклонники звездной семейки отмечают, что ноябрь стал не самым лучшим месяцем для артистки и ее сестренки Анны, которая также недавно попала в больницу с инсультом.
Самую неожиданную версию нынешнего состояния Ольги высказала одна из ее фанаток, обвинив парня Бузовой Манукяна в случившемся.

«Сто проц Дава довел. Он ее уже задолбал по моему с этими историями то сходится, то разводимся», — предполагают подписчица певицы «Мало половин».

1 декабря, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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