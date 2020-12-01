О ликвидации иранского террориста-ядерщика пишут все более веселые подробности

Пишут, что были супер-пупер современные методы и на месте не было ни одного ликвидатора. Однако фото четырех подозреваемых опубликовали.

Как? Загадка.

При этом, они якобы нашли на оружии (в̶и̶з̶и̶т̶к̶у̶ ̶Я̶р̶о̶ш̶а̶) израильскиое клеймо — вот конечно именно такое оружие мы поставляем нашим спецслужбам — с большой звездой Давида и надписями Made in Israel.

Одновременно оказалось, что все оружие задействовали прямо со спутника. Видимо, помогли рептилоиды с Нибиру. Та самая четверка, чьи фото опубликовали в Иране.

А на самом деле, я подозреваю что тут замешаны Мальтийские рыцари, они же Иоанниты, они же Госпитальеры.

Почему они? А я как раз читаю про них книгу, так что моя версия не хуже иранских.

Вот подробнее то, что пишут: Как сообщили 30 ноября иранские новостные сайты, атака, в результате которой 27 ноября погиб руководитель иранской программы создания ядерного оружия, была совершена с использованием оружия израильского производства, управляемого через спутник, сообщает «The Jerusalrm Post».

Так англоязычный государственный телеканал «Press TV» сообщил, что оружие, обнаруженное на месте нападения, имело «логотип и характеристики израильской военной промышленности», однако никаких подтверждающих это изображений представлено не было. Кроме того, в сообщении на новостном сайте «Al Alam», которым управляет государственная медиакомпания «Голос Исламской республики Иран», говорилось, что есть доказательства причастности Израиля к убийству, но и там не было представлено никаких доказательств.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани со своей стороны заявил государственному телевидению, что враги Ирана в прошлом провели «ряд неудачных операций» против Фахризаде. «На этот раз противник применил совершенно новый, профессиональный и изощренный метод», – отметил он, не вдаваясь в подробности. «На месте не было ни одного человека». Шамхани также обвинил в участии в покушении оппозиционную группировку «Муджахедин-и-Хальк», не вдаваясь в подробности. «Муджахедин-и-Хальк» не ответила на просьбу о комментарии.

Убийство Фахризаде вызвало осуждение со стороны Ирана, который прямо обвинил в нем Израиль, и пригрозил местью. Эти сообщения появились на следующий день после того, как полуофициальный новостной сайт «Fars», ведущее иранское издание, сообщил, что нападение 27 ноября было осуществлено при помощи пулемета с дистанционным управлением, прикрепленного к автомобилю без присутствия агентов-людей, что существенно отличается от описания атаки, которое было представлено ранее. Эта версия не связана с официальными источниками и не была сразу подтверждена Ираном. Согласно репортажу, нападение длилось три минуты, когда Фахризаде – бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции Ирана и ключевая фигура в программе военных исследований и разработок страны, который долгое время считался главой иранской программы создания ядерного оружия – ехал со своей женой в курортный город Абсард к востоку от Тегерана.

В статье говорится, что нападение произошло, когда головная машина службы безопасности Фахризаде проехала вперед. В этот момент в бронированный автомобиль Фахризаде было выпущено несколько пуль, что побудило его выйти из машины, поскольку он, по-видимому, не знал, что подвергся нападению, полагая, что звук был вызван аварией или какой-то проблемой с автомобилем. Издание не уточняет, были ли эти выстрелы произведены из пулемета с дистанционным управлением или из другого оружия. Когда Фахризаде вышел из машины, пулемет с дистанционным управлением открыл огонь с расстояния примерно 150 метров (500 футов), ранив его три раза, дважды в бок и один раз в спину. Охранники Фахризаде также подверглись обстрелу. В статье также говорится, что атакующий автомобиль, «Nissan» взорвался. Фахризаде был доставлен в ближайшую больницу, где врачи констатировали его смерть. По сообщениям иранских СМИ, его жена также была убита в результате нападения.

На фотографиях и видео, опубликованных в Интернете, был запечатлен седан с пулевыми отверстиями в лобовом стекле и заднем стекле, кровь на асфальте и обломки, разбросанные по дороге. В первоначальных сообщениях из Ирана ранее говорилось, что сначала произошел взрыв, заставивший машину Фахризаде остановиться, после чего вооруженные боевики открыли огонь по нему и его охранникам, убив их, прежде чем скрыться с места происшествия. По данным «Fars» иранские власти выследили владельца «Nissan», который выехал из страны 29 октября. Имя владельца в статье не раскрывается.

Ряд военных аналитиков выразили сомнение в достоверности репортажа «Fars», отметив, что судя по фотографиям с места происшествия, огонь по машине Фахризаде велся с близкого расстояния, что больше соответствует первоначальным описаниям, говорящим о том, что операцию проводили вооруженные боевики. Другие новостные агентства также опубликовали противоречивые отчеты об убийстве, в том числе утверждения о том, что в нем участвовали десятки израильских боевиков.

Анонимный источник в западной разведке сообщил «Channel 12», что убийство физика-ядерщика, которого в прошлом называли «отцом» иранского проекта по разработке ядерного оружия, было «кульминацией» долгосрочных планов Израиля.

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