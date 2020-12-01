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Необычный металлический монолит теперь появился в Румынии

Однако ранее первый такой объект появился и исчез из американской пустыни, штат Юта. Пользователи за сутки по фотографии выяснили точное местоположение объекта и выяснили, что он сделан из листовой стали. Одно из предположений: это арт-объект. Однако 29 ноября он так же таинственно исчез — власти заявили, что не убирали монолит.

Новый загадочный объект появился уже в Румынии: на холме Батка-Доамней недалеко от древней Петродавско-Дакийской крепости, возведенной между 82 годом до н. э. и 106 годом н. э. Власти Румынии не знают, кто отвечает за установку монолита. Чиновники начали изучать загадочное сооружение.

Монолит в Юте

После находки первого монолита пользователи соцсетей предположили, что это арт-объект от поклонников картины Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея», поскольку в фильме есть похожая конструкция. Некоторые считают, что монумент мог появиться с инопланетной помощью.

1 декабря, 2020 | Category: Видео, Мир, Новости ﻿
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