На Мадагаскаре нашли мезозойскую птицу с клювом тукана

Палеонтологи обнаружили на Мадагаскаре ископаемые остатки древней птицы с клювом, напоминающим клюв тукана или птицы-носорога. Вид, получивший название Falcatakely forsterae, жил в конце эпохи динозавров и относится к так называемым энанциорнисам — группе птиц, которая доминировала в меловом периоде, но не пережила массовое вымирание около 65 миллионов лет назад. Новая находка значительно расширяет представления ученых о разнообразии мезозойских пернатых. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Птицы появились на Земле задолго до мел-палеогенового вымирания, произошедшего около 65 миллионов лет назад. Однако на протяжении мелового периода доминирующей группой были не привычные нам пернатые, а так называемые энанциорнисы (Enantiornithes), отличавшиеся наличием ряда «рептильных» черт, таких как зубастые клювы и когтистые крылья (впрочем, некоторые из них лишились зубов и когтей).

В общей сложности палеонтологам известно около 80 видов энанциорнисов, которые обитали на всех континентах за исключением Антарктиды и занимали разнообразные экологические ниши, от мелких охотников на насекомых до более крупных всеядных обитателей побережий. До наших дней ни один энанциорнис не дожил: все они исчезли вместе с нептичьими динозаврами.

К сожалению, хрупкие птичьи кости не слишком хорошо сохраняются в палеонтологической летописи, поэтому в целом фауна древних птиц остается относительно малоизученной. Особенно мало находок сделано в Африке и на Мадагаскаре.

Дополнить наши представления о том, какие пернатые обитали здесь в эпоху динозавров, удалось команде специалистов во главе с Патриком О’Коннором (Patrick M. O’Connor) из Университета Огайо. Изучив череп возрастом 72,1-66 миллионов лет, обнаруженный на Мадагаскаре в 2010 году, исследователи пришли к выводу, что он принадлежал неизвестному ранее энанциорнису размером с ворону. Он отличался очень необычным клювом, который по форме напоминал клюв тукана или птицы-носорога. На основе черепа О’Коннор и его коллеги описали новый вид, получивший название Falcatakely forsterae. Его родовое имя состоит из двух частей: слово «falcata» в переводе с латыни означает «вооруженный косой» (это намек на форму клюва), а «kely» на малагасийском означает «маленький».

Falcatakely forsterae в представлении художника. Mark Witton

Авторы отмечают, что с анатомической точки зрения клюв F. forsterae очень необычен. Если у современных птиц в надклювье доминирует предчелюстная кость, а у энанциорнисов оно состояло из комбинации предчелюстной и верхнечелюстной костей, то у нового вида надклювье образовано в основном увеличенной верхнечелюстной костью и намного более мелкой предчелюстной. Это скорее напоминает строение верхней челюсти у динозавров из группы теропод, например, у велоцирапторов и микрорапторов, чем у других птиц. Кроме того, в отличие от туканов, у древней птицы были зубы: один из них, конической формы, сохранился на левой предчелюстной кости.

F. forsterae — первый описанный палеонтологами энанциорнис с «туканьим» клювом. По мнению исследователей, он мог занимать экологическую нишу, которая ранее не была известна для его родственников. Открытие этого вида демонстрирует, что энанциорнисы были еще более разнообразными, чем считалось прежде.