МВФ и Евробанк не доверяют Зеленскому и его администрации — денег не будет

МВФ и Евробанк не доверяют Зеленскому и его администрации — денег не будет во всяком случае в ближайшей перспективе. Причина — в системных нарушениях договоренностей, сообщает atlanticcouncil.org

По словам аналитиков, Зеленский и его окружение умышленно вводят в заблуждение международные финансовые организации.

В мае 2020 года МВФ заключил с Украиной 18-месячное резервное соглашение на сумму 5 млрд долларов США с немедленной выплатой 2,1 млрд долларов США. Вторая выплата была запланирована на сентябрь, но не состоялась, поскольку Украина не выполнила необходимые предварительные условия и пока нет видимости их выполнения.

Украина не получит транш МВФ в этом квартале, и под вопросом, получит ли его в следующем квартале. Между тем в течение последних нескольких месяцев все представители украинского правительства и президент Зеленский настаивали на том, чтобы в ближайшее время в Киев прибыла миссия МВФ по проверке условий выполнения, и что Украина получит средства МВФ до конца года.

Увы, такой оптимизм неуместен.

Реальная ситуация, в которой находится Украина, намного мрачнее. Если украинское правительство не пересмотрит коренным образом свою текущую экономическую политику и политическую траекторию, оно вряд ли получит какие-либо средства МВФ, Всемирного банка или Европейского Союза, пока Владимир Зеленский остается президентом. Проблемы, с которыми сталкивается его администрация, многочисленны и глубоки.

Самым важным требованием МВФ является независимость Национального банка Украины (НБУ). Президент заявил, что «он последовательно поддерживал» ее независимость, но в июле 2020 года он принудил к отставке уважаемого председателя НБУ Якова Смолия. Большая часть правления НБУ также была вытеснена. Затем Зеленский назначил человека из своего окружения, который, в свою очередь, отстранил независимого руководителя Катерину Рожкову от банковского надзора.

Затем президент заявил, что для него «продолжение реформы антикоррупционных органов является одним из приоритетов». Это хорошо, но очевидно, что он не знает, как победить заведомо коррумпированный Конституционный суд Украины. Похоже, что у него нет и необходимого для этого парламентского большинства.

Третья группа невыполненных ранее действий связана с судебной реформой. Это даже не входит в повестку дня правительства. Другие игнорируемые вопросы включают улучшение корпоративного управления и поправки к Закону о Фонде гарантирования вкладов.

Зеленский, похоже, не понимает, что МВФ серьезно относится к своим условиям и не хочет, чтобы его рассматривали только как источник дешевых кредитов, считают эксперты.

По-видимому, не подозревая об опасениях МВФ, Зеленский завершил свой разговор с Георгиевой, сказав, что «наши команды пользуются доверием и тесно сотрудничают, чтобы завершить переговоры и как можно скорее вернуть миссию МВФ». В самом деле? Как может доверять МВФ ему и его правительству, когда они настойчиво утверждают, что они проводят реформы, когда у них нет?

В отношениях с МВФ команда Зеленского все больше действует подобно украинскому правительству Януковича 2010–2014 годов, которое летом 2010 года заключило резервное соглашение, но больше не получало траншей. Администрация Януковича дважды в год отправляла полдюжины высокопоставленных чиновников в Вашингтон для переговоров с МВФ и правительством США, но, поскольку они не беспокоились о реформах, их принимали только на низком уровне.