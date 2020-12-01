Модель Vogue зарезала мужа в центре Петербурга

В квартире на Гагаринской улице в Петербурге произошло жестокое убийство. Как сообщает региональное управление Следственного комитета, жена в ходе ссоры ударила мужа ножом в грудь. Мужчину госпитализировали, но спасти не смогли — от полученных ранений он скончался.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении женщины.
Как пишет «Mash на Мойке», речь идет о модели журнала Vogue Лилии Судаковой и ее муже. По данным канала, мужчина привел в гости подругу. Комплименты, которые он говорил гостье, не понравились жене. Завязалась ссора, в ходе которой супруга пустила в ход нож. «Mash на Мойке» также сообщает, что девушка сама пришла в полицию и написала явку с повинной.
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