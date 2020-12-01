Мадонна поделилась редкими кадрами с шестью детьми и молодым бойфрендом на карантине

На прошлой неделе в США отмечался один из самых важных национальных праздников — День благодарения. Как и большинство американцев, 62-летняя Мадонна провела его в кругу родных и близких. Несколько часов назад поп-дива опубликовала в своем инстаграме короткий видеоролик, снятый в этот день.

На этом видео звезда предстает вместе со своими шестью детьми, 24-летней Лурдес, 20-летним Рокко, 15-летним Дэвидом, 14-летней Чифундо и восьмилетними двойняшками Стеллой и Эстер. Сначала Мадонна с наследниками позирует у камина в их семейном доме в Нью-Йорке, после чего появляется в кадре уже в компании своего 26-летнего бойфренда Ахламалика Уилльямса и устраивается у него на коленях вместе с любимой собакой.

Потрясающие воспоминания… Выражаю благодарность,

— подписала динамичное семейное видео Мадонна, под которым также оставила хештег «каждый день».

Мадонна с детьми

Мадонна с бойфендом Ахламаликом Уильямсом и дочерью

Сын Мадонны Дэвид

Несколькими днями ранее Мадонна также делилась серией фотографий, сделанных на День благодарения: на этих кадрах она показала, чем именно она вместе с детьми и возлюбленным занималась в праздники — Рокко и Дэвид развлекают себя игрой в шахматы, а Чифундо сидит за роялем.

Мадонна с бойфендом Ахламаликом Уильямсом

Сыновья Мадонны Дэвид и Рокко

Дочь Мадонны Чифундо

В обычные дни у семьи не так часто получается собираться вместе: Лурдес уже живет отдельно от своей звездной мамы, а сын Рокко большую часть времени вообще проводит в Англии у своего отца Гая Ричи. Четверо младших приемных детей пока живут вместе с Мадонной и даже часто сопровождают ее во время рабочих поездок по миру. Постоянно рядом со звездой находится и молодой бойфренд, который является танцором из ее команды. Роман Мадонны и Ахламалика, по слухам, начался еще в конце 2018 года.