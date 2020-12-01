Израильские ученые восстанавливают клинопись искусственным интеллектом Израильские исследователи обнаружили подделку серебра в железном веке — первые фальшивомонетчики » Лучшая боксерша мира перешла в MMA Американская боксерша Кларесса Шилдс подписала контракт с Профессиональной бойцовской лигой (PFL). Об этом сообщается в Twitter -аккаунте промоушена. Таким образом, 25-летняя Шилдс перешла в смешанные единоборства (MMA). На ринге спортсменка выступала в средней, первой средней и второй средней весовых категориях. Кларесса Шилдс — двукратная олимпийская чемпионка. В профессиональном боксе она провела десять поединков и одержала десять побед. Американка удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF). Согласно рейтингам журнала The Ring и ESPN, Шилдс — лучшая боксерша мира. PFL — американский промоушен MMA. Его характерной особенностью является проведение чемпионатов в каждой весовой категории, а не организации отдельных поединков.

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