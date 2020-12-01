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Кейт Мосс снялась для Vogue спустя 28 лет после дебюта на страницах глянца

лавной героиней нового номера британского Vogue, который выйдет в 2021 году, стала 46-летняя Кейт Мосс. Топ-модель снялась сразу для двух обложек январского выпуска: на одном снимке звезда позирует в шифоновом полупрозрачном платье зеленого цвета из весенне-летней коллекции Christian Dior, а на другом — в черном комплекте из кроп-топа и юбки от Versace.

Эта съемка Мосс была проведена через 28 лет после ее первого появления на страницах британского издания. В 1993 году 19-летняя Кейт впервые снялась для Vogue — с того времени модель украсила еще 43 обложки издания. Главный редактор журнала Эдвард Эннинфул неспроста предложил Кейт сняться для январского номера 2021 года. Он отметил, что в эти нестабильные коронавирусные времена появление Мосс на обложке послужит символом постоянства и веры в лучшее.

Кейт Мосс на обложке январского номера британского Vogue 

Кейт Мосс на обложке январского номера британского VogueМожно с уверенностью сказать, что 2020-й был годом переосмысления для всех. Если он научил нас чему-то из того, что мы можем ожидать в 2021 году, так это непредсказуемости. Но я могу сказать с уверенностью: на наших страницах всегда будет Кейт Мосс. Почти 28 лет прошло с момента ее первой съемки для Vogue. И тот факт, что она снова попадает на нашу обложку, я нахожу захватывающим и глубоко утешительным,

— рассказал о выборе главной героини январского номера Эдвард Эннинфул.

Кейт Мосс на обложке январского номера британского Vogue 

Кейт Мосс не только приняла участие в фотосессии, но и снялась для короткого ролика, в котором ответила на вопросы звезд. Один из них задала ее 18-летняя дочь Лила: она поинтересовалась у мамы, как та расслабляется после напряженного рабочего дня.

Мне нравится принимать горячую ванну, а потом ложиться в постель, чтобы обнять тебя, если ты в этот момент свободна,— с нежностью в голосе отметила Кейт.

Первая обложка Кейт Мосс для британского Vogue 

Первая обложка Кейт Мосс для британского VogueКстати, недавно дочь супермодели Лила дебютировала на подиуме. Девушка, которая уже не первый год работает в модной индустрии, приняла участие в шоу Miu Miu, которое из-за пандемии коронавируса прошло в видеоформате.

Лила Грейс Мосс 

Лила Грейс Мосс

1 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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