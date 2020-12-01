Кейт Мосс снялась для Vogue спустя 28 лет после дебюта на страницах глянца

лавной героиней нового номера британского Vogue, который выйдет в 2021 году, стала 46-летняя Кейт Мосс. Топ-модель снялась сразу для двух обложек январского выпуска: на одном снимке звезда позирует в шифоновом полупрозрачном платье зеленого цвета из весенне-летней коллекции Christian Dior, а на другом — в черном комплекте из кроп-топа и юбки от Versace.

Эта съемка Мосс была проведена через 28 лет после ее первого появления на страницах британского издания. В 1993 году 19-летняя Кейт впервые снялась для Vogue — с того времени модель украсила еще 43 обложки издания. Главный редактор журнала Эдвард Эннинфул неспроста предложил Кейт сняться для январского номера 2021 года. Он отметил, что в эти нестабильные коронавирусные времена появление Мосс на обложке послужит символом постоянства и веры в лучшее.

Кейт Мосс на обложке январского номера британского Vogue Можно с уверенностью сказать, что 2020-й был годом переосмысления для всех. Если он научил нас чему-то из того, что мы можем ожидать в 2021 году, так это непредсказуемости. Но я могу сказать с уверенностью: на наших страницах всегда будет Кейт Мосс. Почти 28 лет прошло с момента ее первой съемки для Vogue. И тот факт, что она снова попадает на нашу обложку, я нахожу захватывающим и глубоко утешительным,

— рассказал о выборе главной героини январского номера Эдвард Эннинфул.

Кейт Мосс не только приняла участие в фотосессии, но и снялась для короткого ролика, в котором ответила на вопросы звезд. Один из них задала ее 18-летняя дочь Лила: она поинтересовалась у мамы, как та расслабляется после напряженного рабочего дня.

Мне нравится принимать горячую ванну, а потом ложиться в постель, чтобы обнять тебя, если ты в этот момент свободна, — с нежностью в голосе отметила Кейт.

Первая обложка Кейт Мосс для британского VogueКстати, недавно дочь супермодели Лила дебютировала на подиуме. Девушка, которая уже не первый год работает в модной индустрии, приняла участие в шоу Miu Miu, которое из-за пандемии коронавируса прошло в видеоформате.

Лила Грейс Мосс