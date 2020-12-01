Израильские исследователи обнаружили подделку серебра в железном веке — первые фальшивомонетчики



Древние подделки являются предметом нового совместного исследования Хайфского университета и Еврейского университета Иерусалима, которое будет опубликовано в следующем выпуске «Journal of Archaeological Science», отмечает «The Jerusalem Post».

В ходе исследования были обнаружены свидетельства острой нехватки серебра в Леванте в раннем железном веке (между 1200-950 гг. до н.э.), периоде, когда евреи поселились в Ханаане, что привело к созданию серебряных монет с высоким процентом медной примеси. «Несмотря на небольшой процент серебра в формально серебряных слитках, оно было смешано с другими веществами, такими как мышьяк, из-за чего слитки были похожи на серебряные, что подтверждает гипотезу о том, что в течение некоторого периода времени это была преднамеренная подделка», – отметили исследователи.

Это исследование является частью докторской диссертации Циллы Эшель из Хайфского университета, и было проведено под руководством профессора Айелет Гильбоа из Хайфского университета, профессора Игаля Эреля и доктора Наамы Яхалом-Мак из Еврейского университета. В нем исследуются данные с памятников в Бейт-Шеане, Мегиддо и Ашкелоне, относящиеся к периоду 1200-950 гг. до н. э., и утверждается, что нехватка серебра и нестабильность могут быть одной из причин миграции еврейских племен из района Харрана в Ханаан. По словам исследователей, в то время монеты еще не чеканились, а торговля велась с использованием серебряных слитков, поэтому количество серебра в каждом слитке было важным.

В рамках докторской диссертации Эшель и других предыдущих исследований было установлено, что серебряные серьги из этих мест более ранних периодов (начиная с 1900 г. до н.э.) были сделаны почти на 100% из серебра, как и серебряные серьги более поздних периодов. Однако, когда исследователи изучили химический состав слитков из тайников железного века, они обнаружили, что они были сделаны из сплава, состоящего в основном из меди, с содержанием меди в некоторых частях до 80%.

Исследователи также обнаружили, что в эти сплавы добавляли такие вещества, как мышьяк, чтобы придать слитку естественный цвет. Хотя исследователи заявили, что не было убедительных доказательств того, что это была подделка, они считают, что это была преднамеренная попытка имитировать естественный цвет этих металлических предметов. «В дополнение к тому факту, что была намеренная попытка покрасить металл в серебряный цвет, мы обнаружили, что в этих слитках процентное содержание меди было выше», – писали они. В свете исторических знаний о ситуации в этом районе и этих новых открытий, исследователи подсчитали, что период 1200–950 гг. до н.э. на юге Леванта был временем, когда жители этого района не могли получить настоящее серебро. Поскольку им было нужно серебро для торговли, они создали эти поддельные изделия.

Исследователи фактически попытались проверить, могут ли они идентифицировать источник серебра, которое было в этих слитках, чтобы оценить, насколько мало было настоящего серебра. Обычным процессом для такого теста является выполнение изотопного теста на свинец, который есть в слитках. Процедура, которая позволяет идентифицировать источник и период, когда оно поступило. Подобное тестирование, проведенное другими исследователями производства серебра того периода, привело их к выводу, что источник серебра находится в Испании. Однако в этом исследовании ученые обнаружили, что из-за того, что это такой «грязный» сплав, нормальный изотопный тест не может быть проведен. Вместо этого они выявили, что медь для сплава поступала в тот период из шахт в районе Тимны.

«Вероятно, они использовали слитки, которые уже оставались в этом районе с предыдущих периодов, к которым они добавили медь из района Тимна», – подчеркнули они.

«В 22 главе книги Йехезкеля пророк говорит, что Б-г гневается на сынов Израилевых:«Сын человеческий! Стал для Меня дом Израилев окалиной; все они – медь, и олово, и железо, и свинец внутри горнила; окалиной на серебре стали они» (стих 18). Само предложение, конечно же, является метафорой отношений между Б-гом и детьми Израиля, но на практике вполне возможно, что оно описывает реальность. Это было знакомо в то время: серебро в слитке смешивали с различными металлами, такими как олово, железо или свинец», – резюмирует Эшель.

https://lechaim.ru/news/