Инсайдер подтвердил слухи о романе Рианны и A$AP Rocky

После нескольких месяцев слухов о романе 32-летней певицы Рианны и 32-летнего рэпера A$AP Rocky источник из окружения звезд наконец подтвердил, что они встречаются. Впервые об их отношениях заговорили в начале года, вскоре после того как певица рассталась со своим бойфрендом Хассаном Джамилем, однако тогда источник эти слухи опроверг и сказал, что Рианна одинока.

В июле A$AP Rocky принял участие в рекламной кампании линии по уходу за кожей бренда Рианны Fenty Skin. Они вместе дали несколько интервью для продвижения своей совместной работы. А в минувшие выходные пару видели вместе с друзьями на ужине в отеле Beatrice Inn в Нью-Йорке.

Рианна и A$AP Rocky знакомы уже много лет и являются хорошими друзьями. Рэпер выступал на концертах Рианны в США в рамках ее мирового турне Diamonds в 2013 году, а в 2018 году они вместе посетили показ Louis Vuitton на Неделе моды в Париже. Они вместе выходили в свет и позировали на красной ковровой дорожке.

До романа с Рианной рэпер встречался с моделью Кендалл Дженнер в 2017 году, а в прошлом году у него был роман с бразильской моделью Дайан Содре. Рианна же в течение трех лет состояла в отношениях с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем. По какой причине они решили пойти разными путями, неизвестно.