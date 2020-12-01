Главным арбитром матча Лиги чемпионов впервые станет женщина

Главным судьей матча Лиги чемпионов впервые станет женщина, сообщает официальный сайт УЕФА.
Французская судья Стефани Фраппар будет работать в качестве главного арбитра на матче между туринским «Ювентусом» и киевским «Динамо» 1 декабря.
В матчах Лиги чемпионов женщины до этого уже работали линейными и резервными арбитрами.
В августе 2019 года Фраппар была главным арбитром матча Суперкубка УЕФА между «Арсеналом» и «Ливерпулем». С сезона 2020/2021 она регулярно судит матчи чемпионата Франции.
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