Минобороны США захотело купить «кукурузник» Ан-2 для изучения его возможностей Певица Ирана Отиева умирает » Главным арбитром матча Лиги чемпионов впервые станет женщина Главным судьей матча Лиги чемпионов впервые станет женщина, сообщает официальный сайт УЕФА. Французская судья Стефани Фраппар будет работать в качестве главного арбитра на матче между туринским «Ювентусом» и киевским «Динамо» 1 декабря. В матчах Лиги чемпионов женщины до этого уже работали линейными и резервными арбитрами. В августе 2019 года Фраппар была главным арбитром матча Суперкубка УЕФА между «Арсеналом» и «Ливерпулем». С сезона 2020/2021 она регулярно судит матчи чемпионата Франции.

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