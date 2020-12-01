Евросоюз готовит санкции против РФ из-за распространения фейков

А как реагируют на российские фейки «Слуги народа» и Зеленский? Они их тиражируют! Например, фейковые пленки Деркача против Порошенко и другие вбросы рашистского Ольгино. О санкциях против страны-агрессора у ЗЕ речь не идет. Это только Порошенко мог вводить ограничения против врагов.

Европейская комиссия предложила, чтобы Европейский Союз впервые ввел санкции против России в связи с распространением фейков.



Об этом пишет Radio Free Europe/Radio Liberty со ссылкой на проект документа, имеющегося в распоряжении редакции.

С начала наблюдения мониторинга зафиксировано более 10 000 фактов прокремлевской дезинформации и русской лжи.

Отмечено, что Еврокомиссия инициирует представление плана действий европейской демократии на следующей неделе, предусматривающий, что Евросоюз должен более системно использовать весь спектр инструментов в борьбе с иностранным вмешательством.



“Возможные способы реализации этого варьируются от публичного обнаружения часто используемых методов (чтобы сделать их непригодными для эксплуатации) до наложения санкций после повторных нарушений”, – говорится в документе.

Также в нем говорится, что дезинформация может стать оружием, и определенные третьи страны, включая Россию и Китай, которые ранее участвовали в распространении фейков о COVID-19 в Евросоюзе и по всему миру, чтобы “улучшить собственный имидж”.

Кроме того, в Плане действий сообщается, что оперативная группа East StratCom сегодня обнаружила более 500 примеров российской дезинформации о COVID-19 в этом году и более 10 000 примеров фейков Кремля с начала мониторинга в 2015 году.

Также предлагается ужесточить правила ЕС для онлайн-платформ, которые могут использовать для распространения фейков.

Ранее говорилось, что Российская Федерация во время пандемии коронавируса проводит масштабные кампании по дезинформации относительно COVID-19.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в распространении дезинформации о противодействии пандемии коронавирусной инфекции.