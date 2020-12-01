«  
  »

Джуд Лоу рассказал, как фильм «Зараза» предсказал пандемию

Джуд Лоу рассказал, как фильм "Зараза" предсказал пандемию

Во время коронавирусной пандемии одним из самых просматриваемых фильмов в Сети стал триллер Стивена Содерберга «Зараза», вышедший в 2011 году.

На днях исполнитель одной из главных ролей Джуд Лоу рассказал, что производство картины консультировали ученые-эпидемиологи, и они говорили, что подобное непременно случится в реальной жизни, причем в ближайшем будущем.

По словам актера, тогда, почти десять лет назад, ученые, присутствующие на съемочной площадке и постоянно консультирующие Содерберга, описали потенциальную общемировую эпидемию в мельчайших подробностях, и теперь все выглядит именно так, как они тогда рассказали.

Напомним, «Зараза» повествует о смертоносном вирусе, пришедшем из Китая и мгновенно распространившемся по всей планете. В картине помимо Лоу снялись Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет, Мэтт Дэймон, Марион Котийяр, Брайан Крэнстон и другие.

1 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  