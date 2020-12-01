Дочь Скрипаля рассказала о его состоянии после отравления в Солсбери

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля рассказала о самочувствии отца после отравления в Солсбери.

Юлия Скрипаль сообщила двоюродной сестре Виктории, что проживает с отцом в Британии. При этом они живут раздельно, но иногда видятся.

У Сергея Скрипаля сейчас установлена стома в горле для поступления воздуха, он постоянно находится под наблюдением врачей.

Юлия также не исключила, что в будущем вместе с отцом приедет в Россию.

Напомним, в марте 2018 года Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия были найдены без сознания в английском Солсбери. По версии Лондона, их отравили боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок». Евросоюз ввел против РФ санкции в связи с этим инцидентом. Москва отрицает причастность к громкому делу.