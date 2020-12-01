Дочь Пола Уокера почтила память отца в годовщину его смерти

Семь лет назад не стало известного голливудского актера Пола Уокера — он погиб в автокатастрофе 30 ноября в возрасте 40 лет. Вчера актера вспоминали его друзья и близкие. Дань памяти Полу Уокеру отдала его 22-летняя дочь Мидоу, которую от него родила его бывшая возлюбленная Ребекка Сотерос. Мидоу опубликовала архивный снимок с отцом и оставила к нему трогательный комментарий.

Пол Уокер с дочерью Мидоу

Нелепый день, чтобы вспоминать его с грустью. Сегодня праздник любви и счастья, которые ты принес в этот мир. Вот фотография моего лучшего приятеля, и я тут дремлю,

— подписала она снимок.

Вспомнили актера и его коллеги по фильму «Форсаж», оставив к посту Мидоу свои комментарии.

Мы так сильно по нему скучаем. Ты — самое красивое из всего того, что он дал этому миру,

— написала актриса Натали Эммануэль.

Пол Уокер с дочерью Мидоу

Памятный пост посвятил Уокеру и актер Вин Дизель, его близкий друг, который всегда вспоминает Пола в годовщину его смерти и другие важные даты.

Пол Уокер и Вин Дизель

Семь лет. Не проходит ни дня… С любовью, навсегда,

— написал Дизель.

Пол Уокер и Вин Дизель были близкими друзьями. Свою дочь Полин Вин назвал в честь погибшего друга. Поддерживает Дизель и отношения с Мидоу, которая подружилась с семьей актера и иногда проводит время с его детьми.

Мидоу Уокер с детьми Вина Дизеля