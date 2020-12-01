«Чанъэ-5» готов к посадке на Луну

28 ноября китайский аппарат «Чанъэ-5» на 17 минут активировал свой основной двигатель. Благодаря этому маневру он вышел на вытянутую селеноцентрическую орбиту. В общей сложности, перелет между Землей и Луной занял у зонда 112 часов.



На следующий день «Чанъэ-5» выполнил новую коррекцию курса, позволившую ему перейти на круговую 200-километровую орбиту. После этого китайские специалисты приступили к выполнению одного из наиболее сложных этапов миссии. 30 ноября от орбитального зонда «Чанъэ-5» успешно отделилась связка из спускаемого модуля и взлетной ступени. Их посадка запланирована на 1 декабря.

Спускаемый модуль «Чанъэ-5» сядет в районе пика Рюмкера — изолированной вулканической формации, расположенной в северо-западной части видимого лунного полушария, на краю океана Бурь. Он соберет до 2 кг лунного грунта и затем перегрузит их во взлетную ступень. После старта с Луны та состыкуется с орбитальным зондом и осуществит перегрузку собранных образцов в возвращаемую капсулу.

Далее «Чаньэ-5» проведет несколько дней на селеноцентрической орбите, после чего выполнит маневр для перехода на траекторию полета к Земле. На расстоянии 5 тысяч км от нашей планеты возвращаемая капсула отделится от аппарата, войдет в атмосферу и совершит посадку на территории автономного района Внутренняя Монголия. Ожидается, что это произойдет 15-16 декабря.

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