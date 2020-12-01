Биткоин обновил исторический максимум и отступил

Стоимость биткоина, самой дорогой и популярной криптовалюты в мире, в ходже сегодняшних торгов на крупнейшей по торговым объемам бирже Binance обновила исторический максимум на отметке в $19,888 тыс.

После этого цена биткоина резко откатилась — более чем на 9% ниже $18,2 тыс., сообщает РБК.

К 16:05 мск криптовалюта торговалась на уровне в $18,5 тыс., за прошедшие сутки ее курс снизился на 2%.

Активный рост курса биткоина начался в сентябре, с локального минимума в $9,8 тыс.

Как отмечает руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур, «с технической точки зрения вполне вероятен сценарий разворота, поэтому если в конце недели BTC/USD не сможет закрепиться выше $20 000, скорее всего, стоит рассматривать сценарий на понижение как приоритетный.