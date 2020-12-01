Apple оштрафовали за введение пользователей iPhone в заблуждение

Начиная с iPhone 7 компания Apple делает смартфоны водонепроницаемыми, обещая повышенную выживаемость своих гаджетов при контакте с водой. Оказывается, что этим производитель вводит покупателей в заблуждение. По крайней мере, так решила антимонопольная служба Италии, оштрафовавшая американскую корпорацию.

«iPhone 12 и iPhone 12 mini устойчивы к воздействию брызг, воды и пыли и протестированы в специально поддерживаемых лабораторных условиях. Устройства имеют рейтинг IP68 по стандарту IEC 60529 (допускается погружение в воду на глубину до 6 метров длительностью до 30 минут)», — с сайта Apple.

Из года в год Apple улучшает защиту своих смартфонов как от падений, так и от воды. Например, модели 12-й серии, согласно официальному сайту компании, способны переживать 30-минутное нахождение на глубине до 6 метров. Антимонопольная служба Италии уверена, что таким образом Apple вводит пользователей в заблуждение, так как нигде не уточняет, что это справедливо лишь при определённых условиях, в частности лабораторных тестах со статичной и чистой водой, а не при «нормальных условиях использования». Заявление касается iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Apple также обвиняют в том, что гарантия производителя не покрывает ущерб, причинённый жидкостями. В отчёте говорится, что такое заявление также вводит потребителей в заблуждение. Кроме того, отказ компании предоставить гарантийное обслуживание, когда вышеуказанные модели iPhone были повреждены жидкостями, это «агрессивная коммерческая практика».

По итогам всего вышесказанного на Apple Distribution International и Apple Italia были наложены штрафы на общую сумму €10 миллионов. Компания Apple пока никаких комментариев не давала.