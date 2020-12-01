Аня Тейлор-Джой — звезда сериала «Ход королевы» и наших сердец: что мы о ней знаем

Осенью 2020-го неожиданно много стали говорить и писать о шахматах. Не нужно быть гением, чтобы понять, с чем это связано: в более чем 60 странах мира рейтинг популярности проектов Netflix возглавил мини-сериал «Ход королевы» (The Queen’s Gambit), посвященный именно этой игре.

Об эффекте, произведенном проектом, можно судить уже только по тому факту, что впервые за последние девять лет пользователи так активно вводят в поисковые системы запрос «как играть в шахматы». На eBay спрос на шахматы возрос на целых 250 процентов, ну а количество новых игроков на сайте Chess.com увеличилось в пять раз!

На днях выяснилось, что «Ход королевы» обрел статус самого успешного мини-сериала в истории Netflix. Все это заставило нас приглядеться с особым интересом к исполнительнице главной роли — ведь проект стал таким глобальным событием в том числе благодаря харизме Ани Тейлор-Джой и ее незаурядной внешности. Мы узнали все самое важное о 24-летней актрисе и ее карьере.

Аргентина, Лондон и Голливуд

Аня родилась в Майами, в многодетной семье, где была младшей из шестерых детей. Вероятно, необычные черты лица актрисы — результат затейливого переплетения в ней разных национальностей: мама девушки имеет британские и испанские корни, отец — шотландские и аргентинские. Кстати, в Аргентине семья жила, пока Аня была совсем маленькой. А когда ей исполнилось шесть, они перебрались в Лондон — там будущей звезде так не нравилось, что она бунтовала и отказывалась заниматься английским, с которым у нее были проблемы (в семье все общались по-испански).

Аргентина полна зелени, у нас были лошади, разные животные… И вдруг ты оказываешься в большом городе, не знаешь языка. Мне все казалось совсем чужим,

— вспоминает актриса.

Аня Тейлор-Джой в детствеОбщаться по-английски Аня начала лишь через пару лет после переезда: в этом помогли книги про Гарри Поттера, которые ей читал в оригинале ее дядя. Как говорит актриса, она навсегда запомнила чувство одиночества, которое тогда так остро испытала. И, скорее всего, дело не только в языковом барьере. В интервью для Independent Тейлор-Джой признается:

Я никогда не вписывалась в компанию сверстников, меня всегда окружали взрослые. А от ровесников будто отделяло стекло. Свое место я нашла только в кино. В этой среде мне весело и хорошо.

В подростковом возрасте Аня с семьей жила между Америкой и Англией. Однажды, когда девушке было 16, на выходе из лондонского Harrods ее заметил скаут модельного агентства. Рост у нее, прямо скажем, не самый модельный: 169 сантиметров. Но это не смутило скаута Сару Дукас, известную тем, что она открыла Кейт Мосс — тоже не выдающегося роста девушку.

Уже на следующий день Аня подписала контракт со знаменитым агентством Storm. Ну а там было недалеко и до первых кастингов в кинопроекты: у 16-летней Тейлор-Джой скоро появился агент, благодаря которому начались походы на прослушивания.

Нельзя сказать, что мир кино тут же принял ее с распростертыми объятиями. Актриса вспоминает, как переживала по поводу не доставшихся ей ролей. К примеру, когда ее не утвердили в диснеевский проект «Малефисента» на роль героини Анджелины Джоли в юности:

Это был первый опыт неудачного прослушивания. Я очень долго плакала.

«Королева ужастика» и выход за рамки

Громкий дебют случился в 18-летнем возрасте: Аня сыграла главную роль в мистическом хорроре Роберта Эггерса «Ведьма». В проект ее выбрали из множества претенденток: продюсеры рассмотрели более тысячи видеозаявок от разных актрис. На тот момент в актерском багаже Ани была лишь пара малозначительных эпизодов и сцена в комедийном ужастике «Академия вампиров» — да и ту вырезали при итоговом монтаже.

«Ведьма» имела большой успех — и у критиков, и у зрителей, что весьма позитивно сказалось на дальнейшей карьере Ани. Многие рецензии хвалили ее за убедительную игру, подтверждением чего стали номинации на различные кинопремии. В 2016—2017 годах лента значилась в списках номинантов всевозможных кинонаград, на некоторых церемониях одержала победу: так, ее отметили премией Лондонского кинофестиваля, Роберт Эггерс на фестивале Sundance был признан лучшим режиссером, а сама Тейлор-Джой стала «Актерским прорывом года» по версии Gotham Awards. Аня шутит, что после премьеры фильма «уехала на «Сандэнс» и больше домой не вернулась»:

Я была всего лишь 18-летней девчонкой, никогда раньше не снимавшейся в кино. Просто когда играешь в небольшом, малобюджетном хоррор-проекте, никак не ожидаешь огней софитов. Нас с Робертом (Эггерсом. — Прим. ред.) будто бы катапультировали в мир, в котором мы даже не мечтали оказаться.

Аня Тейлор-Джой. Кадры из фильма «Ведьма»

Как выяснилось, для всей команды фильма такой успех и похвалы критиков оказались приятной неожиданностью. Аня говорит:

Мы даже не были уверены, что кто-то вообще будет смотреть этот фильм. И вдруг, буквально в один момент, он выстрелил.

Выстрелил так, что пресса стала называть актрису самой многообещающей дебютанткой киносезона. А режиссеры начали предлагать роли — причем, раз уж прорыв случился в жанре хоррора, то и в проекты ее звали соответствующие. К Ане тут же привязалось звание новой «скрим-квин» («королевы крика»), ведь за «Ведьмой» последовали триллеры М. Найта Шьямалана «Сплит» и «Стекло», а также мрачный сай-фай-проект «Морган», спродюсированный Ридли Скоттом и снятый его сыном Люком. В тот период актрису номинировали на премию «Восходящая звезда» BAFTA, также ей вручили специальную награду от Chopard на Каннском фестивале 2017 года.

Аня Тейлор-Джой и Джеймс Макэвой. Кадр из фильма «Сплит»

Аня Тейлор-Джой и Сэмюэл Л. Джексон. Кадры из фильма «Стекло»

Самой Ане хотелось поскорее выйти за границы ужастика, в интервью она говорила:

Интересно, как сильно людям хочется заключить тебя в какие-то рамки. Я очень благодарна режиссерам, которые видят дальше этого образа.

Ей все же повезло не остаться «актрисой одной роли»: после череды триллеров Ане поддалась и классика (роль Эммы Вудхаус в свежей адаптации «Эммы» 2020 года), и супергеройская тема от Marvel («Новые мутанты»). В очередном марвеловском кинокомиксе Тейлор-Джой сыграла героиню по имени Ульяна Распутина, обладающую способностью к телепортации. Свои собственные сверхспособности Аня развивала на съемках: по словам актрисы, это был совершенно новый для нее опыт.

Я с детства занималась балетом, но вот навыков боевых единоборств у меня нет, пришлось все это осваивать, ведь нужно было выполнять многие трюки самостоятельно… Оглянуться не успеешь, как уже висишь над землей на тросах с огромным мечом в руках и думаешь, что все это должно смотреться убедительно.

Аня Тейлор-Джой. Кадры из фильма «Новые мутанты» Генри Зага и Аня Тейлор-Джой

Мэйси Уильямс, Генри Зага, Блю Хант, Чарли Хитон и Аня Тейлор-ДжойЧто касается «Эммы» по роману Джейн Остен, то, как признается Аня, в роль она вжилась не сразу:

Если честно, у меня случилась паническая атака, когда я подумала: «Я первая уродливая Эмма в истории, не стоило этого делать». По иронии первая строчка в фильме: «Я красива, умна и богата».

Аня Тейлор-Джой. Кадры из фильма «Эмма»

Да-да, знаменитость не скрывает своих комплексов. В интервью The Sun она называет свою внешность «слишком странной», признается, что никогда не считала себя красавицей и даже думает, «что недостаточно красива, чтобы сниматься в кино».

Но для режиссеров, судя по всему, нешаблонная красота Ани — только плюс. Актриса довольна тем, что ей удается примерять разноплановые образы на экране:

Если я так и буду продолжать играть очень разных героинь, надеюсь, люди поймут, что мы актеры, и быть «хамелеонами» — наша работа.

А вот сценарии, где ей предлагают роль «просто чьей-то подружки», Аня, по ее словам, чаще всего отсылает обратно отправителю.

Кино и шахматы

В сериале «Ход королевы» режиссера Скотта Фрэнка Аня сыграла шахматного вундеркинда Бет Хармон. Девочка, выросшая в приюте, обучилась игре благодаря дружбе со сторожем и достигла на этом традиционно мужском поприще невероятных успехов. Гениальность, нелегкое детство без родителей, душевные переживания и внутренние демоны — все это уживается в героине, так что «Ход королевы» дал Ане возможность раскрыть еще более тонкие грани своего таланта.

Аня Тейлор-Джой. Кадры из сериала «Ход королевы» Тейлор-Джой признается, что редко тщательно готовится к той или иной роли, предпочитая действовать инстинктивно. Но в случае с «Ходом королевы» подготовка была необходима. А конкретно — Аня досконально изучила темы как шахмат, так и пагубных зависимостей. Она читала книги, а для реалистичного изображения шахматных партий брала уроки у профессионалов. До съемок играть в шахматы актриса не умела.

Помогли, как ни странно, и многолетние занятия балетом: то, как Бет передвигает фигуры на доске, Тейлор-Джой сравнивает с хореографией — «те же танцы, только пальцами». Актриса поясняет:

Мне хотелось, чтобы у моей героини была своя собственная неповторимая манера двигать фигуры: она делает это быстро, четко, при этом женственно.

Аня Тейлор-Джой и Томас Сэнгстер Аня Тейлор-Джой и Гарри Меллинг

Кстати, профессиональный шахматист, выступавший в качестве консультанта на съемках, сказал Ане, что «никогда не видел, чтобы так переставляли фигуры, но смотрится классно».

Но, разумеется, сериал не только о шахматах. Самой актрисе нравится, как легко ее героиня рушит все стереотипы, которые и сейчас сильны, что уж говорить о 60-х, в которые происходит действие:

Меня восхищает в Бет то, что, являясь женщиной 60-х, она не живет по какому-то своду правил в духе «что можно, а что нельзя девушке». Сама решает, о чем ей мечтать и как продвигаться к своей мечте. Мне кажется, это прекрасно.

По словам Тейлор-Джой, она моментально приняла предложение сняться в роли Бет Хармон и буквально «бежала на встречу с режиссером»:

Она выросла в таком окружении, где каждый или оставлял ее, или пытался как-то задеть. Она не доверяет людям и отчаянно ищет свое место в жизни. В детстве я испытывала нечто похожее, поэтому и стала так одержима этой героиней,

— рассказала Аня.

Что дальше

После взлета «Хода королевы» на вершины сериальных рейтингов пресса нисколько не сомневается в том, что Аня станет кинозвездой первой величины.

Понятно, что «Ход королевы» — это только начало ее пути к звездному статусу. Будущее у молодой актрисы, несомненно, очень впечатляющее,

— пишет портал ScreenRant.

На следующий год запланирована премьера психологического триллера «Прошлой ночью в Сохо», где у Ани главная роль, также сейчас снимается приключенческая лента «Северянин» — там Тейлор-Джой возглавила звездный каст с участием Николь Кидман, Александра Скарсгарда, Уиллема Дефо, Итана Хоука и Бьорк. Этот фильм снимает тот самый Роберт Эггерс, чей дебютный проект «Ведьма» так много дал Ане в плане карьеры.

А совсем недавно было объявлено, что Тейлор-Джой примет участие в приквеле «Безумного Макса»— сыграет героиню Шарлиз Терон Фуриосу в юности. Вместе с Аней в экшене появится Крис Хемсворт.

Еще несколько интересных фактов об Ане Тейлор-Джой

—По информации прессы, она встречается с фотографом Беном Сидом, но в соцсетях снимков с бойфрендом не найти: в инстаграме Тейлор-Джой предпочитает размещать кадры своих фотосессий и промоматериалы к фильмам. О личной жизни не говорит.

—Раньше встречалась (и, по слухам, была помолвлена) с ирландским актером Оуэном Мэкеном, известным по фильмам «Мерлин», «Ночная смена» и «Тюдоры».

—Рассказывает, что начала мечтать о карьере актрисы, глядя в юности на Кирстен Данст и Сиршу Ронан. Еще одним своим идолом называет Тильду Суинтон.

—Мечтает сыграть в мюзикле: Аня стесняется петь на публике, но хотела бы побороть в себе этот страх.

—В 2016 году снялась в клипе GTA и Sam Bruno на песню Red Lips в ремиксе Skrillex.

—Часто меняет цвет волос: была и блондинкой, и брюнеткой, и рыжей.