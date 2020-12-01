6 израильских изобретений вошли в список лучших изобретений 2020 года по версии журнала «Time»

2020 год, который принес нам первую глобальную пандемию за столетие, описывается всеми, как сложный год. Тем не менее трудности, вызванные огромными экономическими потрясениями, принудительной работой на дому и дистанционным обучением, не смогли подавить человеческую изобретательность, отмечает «Israel Hayom».
Результаты очевидны: журнал «Time» опубликовал список лучших изобретений 2020 года, в который вошли шесть израильских изобретений, которые помогут сделать мир лучше и интереснее. Кто же эта шестерка счастливцев?
В категории «Воспитание» в списке упоминается складное автокресло «Mifold Hifold» от «Carfoldio Ltd.». Автокресло можно настроить по 243 параметрам, чтобы удовлетворить потребности детей весом от 33 до 100 фунтов (15-45 килограмм). Компания «Carfoldio» была основана в 2013 году Джоном Самроем, отцом четверых детей, который хотел, чтобы сиденье было достаточно маленьким, чтобы поместиться в рюкзак ребенка.
«Beehome» от «Beewise» был включен в категорию искусственного интеллекта. «Time» описывает систему «Beewise» как использование «точной робототехники, компьютерного зрения и искусственного интеллекта» для круглосуточного наблюдения за пчелами. «Пчелы не только не умирают, но и процветают», – говорит генеральный директор «Beewise» Саар Сафра. Еще одно израильское изобретение в категории «Искусственный интеллект» – «TrialJectory», гид по историям излечения рака, который может принести пользу больным раком. По данным «Time», сервис использует ИИ, чтобы прочитать тысячи историй болезни, чтобы добыть информацию, которую смогут сравнить пациенты и исследователи. Основатели «TrialJectory» работают над расширением системы, и этим летом добавили рак легких.
От искусственного интеллекта мы переходим к категории дополненной и виртуальной реальности, в которой была выбрана израильская «Augmedics Xvision». Гарнитура, которая использует дополненную реальность для преобразования компьютерной томографии пациента в трехмерную визуализацию, которая помогает в хирургических процедурах, накладывая трехмерное изображение позвоночника пациента на его тело. Устройства одобрены FDA и используются в крупных медицинских учреждениях США.
Электромобиль «City Transformer» и «Incredo Sugar» от «DouxMatok» были перечислены в категории «Особые упоминания». «City Transformer» — это электромобиль, вмещающий двух человек, способный двигаться со скоростью до 55 миль в час (88 километров). Он также оснащен убирающимися колесами, которые позволяют ему помещаться на узких парковочных местах. Компания надеется запустить серийное производство к 2023 году. «Incredo Sugar» — это подсластитель от «DouxMatok», который обеспечивает стандартный уровень сладости, позволяя при этом снизить потребление сахара на 30-50%. Он уже используется в пищевой промышленности.
https://lechaim.ru/news/6-izrailskih-izobretenij-voshli-v-spisok-luchshih-izobretenij-2020-goda-po-versii-zhurnala-time/
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