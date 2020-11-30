Жулики влезли в съемочную студию «Звездных войн» и украли оригинальный шлем Дарта Вейдера

Вор украл знаменитый шлем персонажа «Звездных войн» Дарта Вейдера и попал под арест. Об этом сообщает портал TMZ.

38-летний Фрэнк Хеберт (Frank Hebert) проник в киностудию Bad Robot Productions в городе Санта Моника через крышу, после чего покинул здание с торговой тележкой, наполненной реквизитом героев фильма. В ней, в частности, находился оригинальный черный шлем Дарта Вейдера, который использовали на съемках.

Злоумышленника заметили охранники, наблюдавшие за происходящим в студии через камеры видеонаблюдения. Хеберта арестовала полиция, его привлекли к ответственности за кражу со взломом нежилого дома. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов вернули украденные вещи владельцам.