Японский истребитель 6-го поколения стал похож на корабль из «Звездных Войн»

Япония взялась за создание истребителя шестого поколения Mitsubishi F-3, больше напоминающий Х-Wing из «Звездных войн». 2 ноября СМИ Японии сообщили, что компания Mitsubishi Heavy Industries стала основным подрядчиком проекта. Смета $45 млрд. Первые самолеты появится в 2031 году.

Самолет построен с применением стелс-технологий и использует композиционные материалы. Согласно представителю минобороны Японии, эффективная площадь рассеяния у ATD-X больше, чем у насекомого, но меньше, чем у птицы средних размеров