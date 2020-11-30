Выбираем профессиональные детские ролики

Ролики детские профессиональные улучшают сердечно-сосудистую и дыхательную систему. Тело становится сильным и гибким. Тренируются все группы мышц. Профессиональные занятия сопровождаются травмами и желанием все бросить. Но если ребенок нацелен серьезно, надо выбрать специальные ролики. Речь об этом пойдет ниже.

Продвинутые фитнес

Обычные фитнес модели подходят для прогулочного катания. Они имеют высокий ботинок хорошо фиксирующий голеностоп. А вот продвинутая версия предназначена уже не простого катания, а для тренировки. Коньки с колесами имеют внутренник с системой вентиляции, чтобы не потели ноги. А также колеса большого диаметра, для сохранения скорости.

Для слалома

Фристайл-слалом — это вид спорта. Суть заключается в том, что роллер выполняет танцевальные движения на поверхности с расположенными конусами. Чтобы выбрать ботинки для слома, необходимо учитывать особенности конструкции. Вставки по бокам стопы и голеностопа должны быть жесткими. Для предотвращения смещений и последующих травм.

Лучше металлическая рама, благодаря ей движения более точные. При этом на рынке нет раздвижных моделей, подбирать надо размер в размер.

Для агрессивного катания

Скольжение по перилам, спуск со ступеней, перепрыгивание через предметы все это возможно благодаря роликам для экстремального катания. У них колеса маленького диаметра, литой ботинок и невысокая рама. Вначале они могут оказаться не удобны, но так и должно быть. К ним необходимо привыкнуть. Наличие антишока (специального мягкого вкладыша под пяткой) обеспечивает смягченное приземление с ощутимой высоты.

Для фрискейта

Фрискейт ー это экстремальное катание. Характерно оно высокой скоростью с преодолением препятствий. Например, лестниц, бордюров. Особенности конструкции заключаются в короткой раме, сверхпрочным ботинке и отсутствии тормоза. Подходят для полуагрессивного катания. Изделие для фрискейта с легкостью разбираются и собираются. Детали можно вынуть почистить и поставить на место.

Роликовые коньки

Прежде чем купить профессиональные ролики, нужно подумать, а нужны ли они. Если ребенок занимается профессионально, то вопросов нет. Главное, учитывать особенности конструкции и принять все меры предосторожности, чтобы обойтись без травм.

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