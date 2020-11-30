ВСУ могут получить на вооружение украинский боевой дрон «Сокол-300» через год

Украинский аналог турецкого ударного беспилотника «Байрактар» — «Сокол-300» могут принять на вооружение уже через год при условии достаточного финансирования программы
Об этом глава госконцерна «Укроборонпром» Игорь Фоменко рассказал в интервью «РБК-Украина«, сообщает Espresso.
«Это аналог того же турецкого «Байрактара». При наличии финансирования через год он может быть принят на вооружение», — отметил Фоменко.
Он отметил, что главной особенностью отечественного беспилотника «Сокол-300» является то, что КБ «Луч», как разработчик высокоточных ракетных систем, может идеально адаптировать его под свои разработки.
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