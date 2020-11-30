Вакцинация от коронавируса в США начнется в декабре

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что вакцина от коронавируса будет доступна гражданам из групп риска уже до конца года.

По его словам, пожилые люди и пациенты с сопутствующими заболеваниями смогут сделать прививку с середины декабря.

«Помощь в пути. Вакцина показалась на горизонте. Вакцина будет доступна для людей с высоким приоритетом в середине — конце декабря», — сказал Фаучи в интервью ABC.

Инфекционист предупредил, что вакцина может вызывать незначительные побочные эффекты вроде головной боли или температуры, но в целом, она доказала свою эффективность и безопасность.

Фаучи также заявил, что для снижения заболеваемости в стране нужно закрыть не школы, а бары и рестораны, посетители которых ходят без масок.