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В брак Галкина и Пугачевой влез ее бывший муж

В брак Галкина и Пугачевой вмешался ее бывший
Фанаты юмориста Максима Галкина завалили аккаунт звезды в Instagram комментариями о том, что его супруга певица Алла Пугачева очень похожа на своего бывшего возлюбленного музыканта Владимира Кузьмина. Подобные высказывания продолжают появляться в сети 30 ноября.
Галкин поделился совместным фото жены и их общего сына Гарри. На снимке они стоят одетые: мальчик в куртке и кроссовках, а Пугачева с распущенными вьющимися волосами, в кожаных брюках и ботинках в байкерском стиле.

«Сестра-близняшка Владимира Кузьмина. Очень похожи», «На Кузьмина тут похожа», «На Кузмина похожа», «Мне кажется или так оно и есть, Алла Борисовна очень похожа на Кузьмина, особенно прическа», — написали подписчики.

У Пугачевой и Кузьмина действительно есть общее: в конце 1980-х у звезд был бурный роман, однако продлился он недолго. Позже певица вышла замуж за другого исполнителя Филиппа Киркорова, женился и Кузьмин.
На данный момент Пугачева состоит в браке с комиком Максимом Галкиным, у пары двойняшки Лиза и Гарри, которые в этом году пошли в 1 класс.
30 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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