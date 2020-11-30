Телохранитель Путина внезапно застрелился в Кремле — родственники покойного пока ожидают тело, которое все еще находится у судмедэкспертов.

Погибшим оказался Михаил Захаров, работник подразделения, отвечающего за личную охрану президента России.

По словам коллег погибшего Захарова, он много перерабатывал, а в одну из последних смен был вынужден находиться на работе более 15 часов.

Ранее утверждалось, что у окружении Путина рассматривают ему замену. По словам отдельных источников, состояние здоровья Путина уже «не очень» и у него обнаружили признаки болезни Паркинсона. Уже около двух месяцев в Кремле обсуждают возможную передачу власти преемнику, но кто будет после Путина пока достоверно не известно, как и не подтверждено, что Путин может уйти с поста главы России.