«Стреляли дистанционно»: в Иране «раскрыли» детали убийства физика-ядерщика

Нападение на «отца ядерной программы» Ирана Мохсена Фахризаде длилось всего три минуты, при этом никого, кроме охраны и самого ученого, на месте не было. Детали покушения выяснило иранское новостное агентство Fars.

По данным СМИ, физик-ядерщик был убит из «дистанционно управляемого» оружия, когда вышел из своего бронированного автомобиля по пути из города Ростамкола в провинции Мазендеран в населенный пункт Абсард.

Отмечается, что машина ученого подверглась обстрелу, но звуки пуль он принял за «проблемы с двигателем» и поэтому остановился и вышел, тогда как один из автомобилей охраны немного отстал от него.

Стрельбу вели из автомобиля Nissan, который находился в 150 метрах от машины Фахризаде, а после нападения взорвался. Физик был ранен в бок и в спину, из-за чего у него был поврежден спиной мозг ученого. При этом несколько пуль попали в его телохранителя.

Владелец автомобиля был установлен, однако он беспрепятственно покинул страну 29 ноября, то есть, через двое суток после покушения.